Kamil Grabara bronił rzuty karne ze ściągą. Polski kibic wziął ją po meczu. Czy Raków Częstochowa też zostanie tak przeanalizowany?

- To o wiele łatwiejsze niż się wydaje. Wiedziałem, gdzie ich zawodnicy będą strzelać, więc byłem pewien, że jeśli my strzelimy co najmniej cztery z pięciu, to wygramy - przyznał Grabara, którego z 11 metrów nie potrafili pokonać Ladislav Krejci i występujący w Sparcie Duńczyk Asger Soerensen.