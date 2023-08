Kamil Grabara łakomym kąskiem na raynku transferowym. Chce go kolejny gigant, w którym rywalizowałby z rodakiem

Juventus w wyścigu o Kamila Grabarę

Od kilku tygodni Kamil Grabara jest najgorętszym polskich nazwiskiem na rynku transferowym. Właśnie zaczął swój trzeci sezon w barwach Kopenhagi, a co chwila pojawiają się kolejne kluby, które chcą sprowadzić go siebie. 24-letni bramkarz wyrobił sobie markę w barwach Kopenhagi i europejskich pucharach, a teraz wydaje się, że zmiana ligi jest tylko kwestią czasu.

Transfery. Od kilku tygodni Kamila Grabarę łączy się z transferem do klubu z topowej ligi. Mówiło się o przenosinach bramkarza do Interu czy Fiorentiny. Teraz do gry włączyli się także włodarze…

Wojciech Szczęsny ma już na koncie walkę o miejsce z rodakiem - w barwach Arsenalu jego konkurentem był Łukasz Fabiański.

Gdyby transfer do "Starej Damy" doszedłby do skutku, to nie dość, że w klubie zwiększyłaby liczba Polaków w kadrze, Poza Arkadiuszem Milikiem o jeszcze o miejsce między słupkami rywalizowałby z Wojciechem Szczęsnym.

Portal transfermarkt wycenia Grabarę na 5 milionów euro, ale Kopenhaga nie puści go, jak nie dostanie minimum dwa-trzy razy większą kwotę. Obecna umowa z duńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 r. W sezonie 2021/22, licząc wszystkie rozgrywki, zagrał w 44 meczach. W co drugim zachował czyste konto. Natomiast w poprzednim na boisku pojawił się 32 razy. 11 razy schodził na "zero" z tyłu.