Kamil Grabara może trafić do Bayernu Monachium. W przyszłości 24-latek zastąpi Manuela Neuera. Transfer Polaka to kwestia czasu Jakub Maj

Pawel Relikowski / Polska Press

Transfery. Kamil Grabara to jeden z najzdolniejszych polskich bramkarzy. Golkiper reprezentuje obecnie barwy FC Kopenhaga, ale transfer do lepszego klubu jest kwestią czasu. Najnowsze doniesienia mówią, że Polak może trafić do... Bayernu Monachium.