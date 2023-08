Kamil Grosicki namawia Kamila Glika na transfer do Polski. "Come to Pogoń"

Pogoń Szczecin gra dalej w eliminacjach Ligi Konferencji, ale dwumecz z Linfield, w którym straciła aż cztery bramki potwierdził, że potrzebuje świeżej krwi między słupkami i w obronie. Lider drużyny Kamil Grosicki najchętniej widziałby w składzie przyjaciela z reprezentacji Polski, Kamila Glika. Ich dialog na Instagramie rozbudził apetyty wśród kibiców Portowców.

Grosicki do Glika: Come to Pogoń!

Glik od lipca nie ma klubu. Jego Benevento spadło do Serie C, w której Polak siebie po prostu nie widzi, bo mimo 35 lat na karku ma swoje ambicje. Choć w wielu ligach ruszył nowy sezon to stoper ciągle nie znalazł nowego pracodawcy. Korzystając z przerwy Glik odwiedza kolejne miasta i regiony w Polsce. Był w swoim domu na Mazurach, w rodzinnym Jastrzębiu na meczu drugoligowego GKS-u ze Stomilem Olsztyn, ale i na żużlu. W towarzystwie Marcina Gortata i Jacka Bąka obejrzał mecz Motoru Lublin z Włókniarzem Częstochowa. Co jednak z przyszłością Glika jako piłkarza? Tego nadal nie wiadomo. W czerwcu media donosiły o możliwym transferze do Palermo (Serie B), ale w ślad za tymi informacjami nie poszły żadne konkrety.

Agentem Glika jest Jarosław Kołakowski, którego syn Michał prezesuje pierwszoligowej Arce Gdynia. - Szukam Kamilowi zespołu, głównie na rynku włoskim. Czy możliwy jest jego powrót do Polski? Na to pytanie nie chcę odpowiadać - mówił pod koniec lipca Kołakowski senior w rozmowie z TVP Sport.

Możliwe, że "rynek włoski" wcale nie zaoferuje Glikowi poważnej oferty. Wówczas po zasłużonego reprezentanta Polski mógłby ruszyć któryś z czołowych klubów PKO Ekstraklasy. W Pogoni Szczecin obrońcę widzi jego przyjaciel, Kamil Grosicki. - Bravo brachu! - napisał Glik do Grosickiego po awansie Pogoni w el. Ligi Konferencji.

- Come to Pogoń - odpowiedział w stylu tureckich kibiców Grosik. Kamilowie Glik i Grosicki w czerwcu wypoczywali razem w Turcji. Czy transfer do Pogoni jest możliwy? Bez wątpienia drużyna ze Szczecina potrzebuje klasowego stopera. Wobec kontuzji Benedikta Zecha duet tworzą bowiem Danijel Loncar i Mariusz Malec. Przydałby się też na pewno nowy bramkarz, bo Dante Stipica od dłuższego czasu jest bez formy.

