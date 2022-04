Kamil Grosicki po meczu Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin: Wciąż mam to coś w sobie [WIDEO]

Grosicki w 20. minucie oddał techniczny strzał w okienko z okolicy narożnika pola karnego. Nie kopnął mocno, ale bardzo precyzyjnie, upewniając się wcześniej, gdzie stoi bramkarz Maciej Gostomski. - Wiedziałem przede wszystkim, że wieje wiatr i jak dobrze uderzę piłkę, to jest szansa, żeby ona przelobowała bramkarza. Podobną bramkę strzeliłem we Francji, więc widać, że to mam - stwierdził "Grosik".