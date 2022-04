Kamil Jóźwiak zadebiutował w Charlotte FC. Asysta Polaka na wagę zwycięstwa [WIDEO]

23-letni skrzydłowy do amerykańskiego Charlotte przeniósł się na początku marca, po tym jak został wykupiony z Derby County za 1,5 miliona euro. Jóźwiak jeszcze w Anglii doznał kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła go z gry na blisko dwa miesiące. W ostatnich dniach piłkarz wrócił do pełnych treningów i w nocy ze środy na czwartek zadebiutował w nowym zespole.

Jóźwiak wszedł na boisko w 64. minucie meczu III rundy Pucharu USA. Charlotte FC rywalizowało z grającym na trzecim poziomie Greenville Triumph. Niżej notowany rywal sprawił drużynie z Północnej Karoliny sporo problemów i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W kluczowej akcji spotkania duży udział miał Jóźwiak. Polak w tempo odegrał piłkę do Harrisona Affula, który zdobył bramkę na wagę awansu.