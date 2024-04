Marcin Bułka nie zaliczył czystego konta, ale popisał się na przedpolu zachowując stoicki spokój. 24-latek perfekcyjnie gra nogami

Marcin Bułka zagrał dobry mecz, ale nie zachował czystego konta

Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla Nicei. Terem Moffi w 13. minucie wpakował piłkę do niemal pustej bramki, po tym jak bramkarz wyszedł do napastników, aby przerwać atak. Wyrównanie przyszło jeszcze w pierwszej połowie, kiedy Jonathan Clauss popisał się cudownym uderzeniem sprzed pola karnego. Marcin Bułka trącił piłkę, ale zrobił to zbyt lekko, dlatego futbolówka wpadła do siatki. W doliczonym czasie pierwszej połowy Faris Moumbagna zobaczył czerwoną kartkę za faul wyprostowaną nogą.