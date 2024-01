Karol Linetty na dłużej w Torino. Klub skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu. Polak prezentuje się świetnie

Karol Linetty na dłużej w Torino

Karol Linetty trafił do Włoch w 2016 roku. Sampdoria kupiła zawodnika Lecha Poznań za 3,1 mln euro. Cztery lata później środkowy pomocnik przeniósł się do Torino za 7,5 mln euro. W klubie z Turynu rozegrał do tej pory 97 meczów, w których strzelił dwie bramki i zaliczył trzy asysty.

Kilka miesięcy temu po słabszych występach Linettego w reprezentacji Polski kibice w niego całkowicie zwątpili. Może to był sygnał do cięższej pracy, bo środkowy pomocnik od tamtego momentu prezentuje się naprawdę dobrze. W Torino stał się jednym z najważniejszych graczy. Tak przynajmniej twierdzi jego trener Ivan Jurić. - Stał się dla nas kluczową postacią. Zapewnia balans całej drużynie - stwierdził szkoleniowiec.

W obecnym sezonie ligowym zagrał w 13 meczach. Nie udało mu się wpisać na listę strzelców, ani zanotować asysty, ale jako defensywny pomocnik (lub "ósemka") wygląda bardzo dobrze. Torino skorzystało z zapisu w jego kontrakcie i przedłużyło umowę do 30 czerwca 2025 roku.