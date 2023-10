Karol Świderski ma po sezonie. Reprezentant Polski zaliczył asystę, ale jego Charlotte nie awansowało do fazy play off

Karol Świderski bez rytmu meczowego na Czechy

Dzięki temu Charlotte zajęło w swojej grupie 9. miejsce i otrzymało prawo gry o " dziką kartę " z zespołem, sklasyfikowanym pozycję wyżej, czyli Red Bulls. Była to pierwsza okazja dla Charlotte awansu do fazy play off od dołączenia do ligi MLS w roku 2022.

Reprezentacja Polski w najnowszym rankingu FIFA. Katastrofa! Dopiero 31. miejsce

Red Bulls w pierwszej rundzie play off zagrają z mistrzem Konferencji Wschodniej zespołem Cincinnati.

Jóźwiak został zmieniony w 66. min przez Belga Brechta Dejaegere'a, a Świderski zszedł z boiska pod koniec meczu (88.), a zastąpił go Amerykanin Orrin McKinze Gaines II. Jan Sobociński pozostał rezerwowym.

Drużyna New York Red Bulls awansowała do play off po raz 14. z rzędu. To najlepsza obecnie seria we wszystkich najważniejszych zawodowych ligach amerykańskich, włączając w to także koszykarską NBA, futbolową NFL, hokejową NHL i baseballową MLB. PAP