Marcin Bułka zawodnikiem sezonu OGC Nice

OGC Nice zagra w Lidze Europy. Marcin Bułka poszuka mocniejszego klubu?

Znakomita postawa polskiego bramkarza sprawiła, że zainteresowanie pozyskaniem go jest sporo bardzo mocnych zespołów - z Realem Madryt na czele. Polak podkreślił niedawno, że jest wdzięczny za otrzymanie szansy w obecnym klubie. Jednak wydaje się, że prawo gry w Lidze Mistrzów może przekonać go do transferu. Bułka wielokrotnie mówił, że po wielu latach na ławce rezerwowych, chciałby występować w klubie, w którym byłby pierwszym bramkarzem, więc przenosiny do zespołu z "pewniakiem" w bramce wydaje się w tej chwili mało prawdopodobne.