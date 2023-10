Reprezentacja Polski w najnowszym rankingu FIFA. Katastrofa! Dopiero 31. miejsce. Tak źle nie było od siedmiu lat

Ranking FIFA: Reprezentacja Polski na 31. miejscu

Polska znajduje się w czwartej dziesiątce rankingu. Obecnie zajmuje dopiero 31. miejsce. To spadek o jedną pozycję w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Powód jest oczywisty. To remis zamiast zwycięstwa z Mołdawią (1:1), przez który najpewniej nie awansujemy bezpośrednio na Euro 2024, tylko zawalczymy o turniej w barażach.

Tak nisko w rankingu FIFA nasza reprezentacja nie była od przeszło siedmiu lat. Wówczas, czyli w marcu 2016 roku również zajmowała 31. miejsce. Jak jednak wszyscy pamiętamy, zaraz potem podopieczni Adama Nawałki dotarli aż do ćwierćfinału Euro we Francji i bezpośrednio po turnieju wskoczyli na szóste miejsce, notując awans o cztery pozycje.

Co przed nami w kończącym się roku? Polska może jedynie nieco poprawić swoją pozycję, czyli wrócić do grona najlepszej trzydziestki. Żeby do tego doszło, trzeba w listopadzie pokonać Czechy w el. Euro i towarzysko również Łotwę.