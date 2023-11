Karol Świderski na pierwszym treningu w Śląsku Wrocław. Reprezentant Polski chce utrzymać formę do następnego zgrupowania

Karol Świderski trenuje ze Śląskiem Wrocław

Karol Świderski (i jego Charlotte FC) nie zakwalifikował się do Play-Offów MLS, co za tym idzie sezon dla niego się zakończył. Na jego nieszczęście w listopadzie reprezentacja Polski zagra ostatnie spotkanie eliminacji Euro 2024 - z Czechami. Aby nie utracić rytmu, Świderski postanowił dołączyć do Śląska Wrocław, aby przez kilkanaście dni trenować z ekstraklasowym zespołem. Wybór napastnika jest dość oczywisty, gdyż WKS po 13 kolejkach jest liderem polskiej ligi.

Śląsk Wrocław w mediach społecznościowych podzielił się zdjęciami z pierwszych zajęć "Świdra". Całą sytuację na portalu X skomentował David Balda - dyrektor sportowy klubu.