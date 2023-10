Reprezentacja. Karol Świderski w Śląsku Wrocław. Z liderem Ekstraklasy przygotuje się do meczów z Czechami i Łotwą Piotr Rzepecki

Szymon Starnawski

Reprezentacja. Karol Świderski wkrótce dołączy do Śląska Wrocław. Z drużyną lidera Ekstraklasy będzie się przygotowywał do meczów kadry z Czechami oraz Łotwą. Jego Charlotte FC zakończyło sezon, w związku z czym zdecydował się na tymczasowe dołączenie do klubu Ekstraklasy, gdzie będzie mógł szlifować swoją formę.