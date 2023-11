Karol Świderski odwieziony do szpitala w czasie przerwy meczu Polska - Czechy. Napastnik źle się poczuł

Karol Świderski w szpitalu. Nie dograł meczu Polska - Czechy

Decyzją selekcjonera Michała Probierza to właśnie Świderski utworzył duet napastników z Robertem Lewandowski. W przeciwieństwie do kapitana stanął nawet przed szansą na gola. Po dograniu z lewej flanki próbował zamykać akcję na długim słupku. Gdy składał się do strzału, piłkę w ostatnim momencie zdjął mu z nogi ostatni rywal.

Świderski miał pojawić się także w drugiej połowie. Niestety, zaraz po zejściu na kwadrans przerwy źle się poczuł. Z tego powodu udał się na badania do szpitala. Mecz dograł natomiast Adam Buksa - trzeci powołany napastnik na to zgrupowanie.

- Otrzymujemy informację, że Karol Świderski źle się poczuł. Został odwieziony do szpitala. Oby to nic nie było poważnego. Jakieś problemy z wirusem. Z tego powodu cierpiał także Piotr Zieliński - potwierdził w trakcie transmisji w TVP komentator Jacek Laskowski.