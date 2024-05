Szlagier w Gdańsku na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Lechia podejmuje trzeci w tabeli GKS Tychy (zapowiedź)

Czas na szlagier kolejki w Gdańsku. Lechia gra z trzecim GKS-em Tychy!

Piłkarze Lechii w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrali w Rzeszowie ze Stalą 2:4, ale ich sytuacja w tabeli wciąż jest bardzo dobra. Mają 59 pkt i o jeden wyprzedzają Arkę.

Oba zespoły z Trójmiasta zachowują sporą przewagę nad rywalami. Trzeci w tabeli GKS Tychy zgromadził dotychczas 51 pkt.

I właśnie sobotni mecz Lechii z tyskim zespołem będzie wydarzeniem 31. kolejki. Goście chcą zrewanżować się gdańszczanom za listopadową porażkę 1:3. Początek spotkania o godz. 17.30.

Wicelidera Arkę czeka podróż przez cały kraj i mecz w piątek o godz. 20.30 z Podbeskidziem. Faworyt tej rywalizacji jest oczywisty.

"Górale" spisują się w tym sezonie znacznie poniżej oczekiwań, z dorobkiem 22 pkt zajmują przedostatnie (siedemnaste) miejsce i są blisko spadku do 2. ligi. Tracą aż osiem punktów do bezpiecznej strefy, czyli do piętnastej Polonii Warszawa, na dodatek mają z nią niekorzystny bilans bezpośrednich meczów.