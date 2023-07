Kibice Karabachu Agdam na meczu z Rakowem w Częstochowie. W telewizji słychać było gwizdy i buczenie na mistrzów Polski

Kibice na meczu Raków Częstochowa - Karabach Agdam

Baku od Warszawy dzieli 2,5 tys. kilometrów i cztery godziny lotu. Fani Karabachu musieli jeszcze dojechać jakoś do Częstochowy, więc jeśli tak wyglądała ich podróż to trwała praktycznie cały dzień. W każdym razie wszyscy zdążyli na pierwszy gwizdek, co zaobserwowaliśmy podczas transmisji.

Na mecz z Rakowem z Azerbejdżanu przybyło około 150 kibiców. To jedna trzecia pojemności sektora gości przy Limanowskiego. W sobotę w komplecie zjawili się tam sympatycy Jagiellonii Białystok podczas ligowej inauguracji, przegranej z Rakowem 0:3.

Kibice Karabachu mieli ze sobą w sektorze flagi Azerbejdżanu. Nie prowadzili regularnego dopingu. Na bieżąco reagowali za to na boiskowe wydarzenia: klaskali po interwencjach swojego bramkarza i gwizdali kiedy przewinił któryś z zawodników Rakowa albo sędzia podjął decyzję nie po ich myśli.