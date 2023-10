Kibice Legii Warszawa na wyjazdowym meczu z AZ Alkmaar w Holandii. Ponad tysiąc osób, wsparcie od ADO Den Haag

Kibice na meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa

Miejscowa policja zakwalifikowała ten mecz jako podwyższonego ryzyka - właśnie z uwagi na przyjazd kibiców Legii. Decyzją burmistrz Anji Schouten Polacy dotarli pod stadion transportem regulowanym (tj. autobusami). Bilety rozdano im nie w Alkmaar, lecz w oddalonej o 80 km Hadze. Miało to zapobiec spodziewanej awanturze w centrum, gdyby doszło do przemarszu.

AFAS Stadion pomieści prawie 20 tys. chętnych, ale tego wieczoru wiele miejsc pozostało wolnych. Poza sektorem gości. Według nieoficjalnych doniesień Legię wspierało nawet 1200 sympatyków.

To ósmy wyjazd legionistów w trwającym sezonie i zarazem czwarty poza Polskę. To druga najliczniejsza delegacja. Nie do przebicia pozostaje wizyta na Austrii Wiedeń, która przyznała więcej biletów.

Razem z Legią na Alkmaar wybrała się delegacja kibiców niedalekiego ADO Den Haag. Przyjaźń z warszawskimi fanami trwa od przeszło czterdziestu lat. W Holandii zgodę ma też Pogoń Szczecin - z Feyenoordem Rotterdam - ale dopiero od kilku miesięcy.