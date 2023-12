Sędzia Marciniak o tym jak uspokoić Josue

Podczas przegranego meczu Legia - Stal Josue nie zawsze słuchał próśb sędziego Arysa. Nie grał choćby na gwizdek. Obsługujący VAR Szymon Marciniak zaproponował koledze po fachu, żeby zagroził legioniście żółtą kartką.

Josue przyjął postawę lekceważącą, co wyczuł sprzed ekranu sędzia Marciniak. Dlatego zaproponował Arysowi rozwiązanie, które oburzyło kibiców Legii oglądających serial.

- Karol, jeżeli ciebie lekceważy, to jak będzie jakaś niegroźna sytuacja gdzieś daleko od jego bramki, to też mu nie gwizdnij ze dwa razy i się nauczy. Jak nie chce gadać z tobą, nie szukaj kontaktu na siłę - powiedział przez mikrofon na słuchawkę Marciniak. W przerwie meczu sędzia Arys poszedł do szatni Legii, gdzie Josue przeprosił go za grę nie na gwizdek.