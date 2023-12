Kibice Legii Warszawa na drugim miejscu na świecie! Powstał ranking ultras za 2023 rok

Ultrasi Legii Warszawa - drudzy najlepsi na świecie

- Rok 2023 był najlepszym rokiem w dotychczasowej historii grupy Nieznani Sprawcy - podsumowuje grupa organizująca doping i oprawy na Legii. - Jaramy się, cieszmy i jest nam miło, że inni tak uważają - czytamy we wpisie komentującym ranking "Ultras World".

Kilka opraw legionistów rzeczywiście zrobiło piorunujące wrażenie, jak choćby "Legioland" czy "Welcome to the Jungle".

W rankingu kibice Legii musieli uznać wyższość jedynie ultrasów Wydad Casablanka z Maroka. Podium uzupełnili sympatycy francuskiego Olympique Marsylia.

Wszystkie oprawy wyróżnionych grup umieszczono na ponad godzinnym nagraniu, załączonym powyżej.

Co ciekawe, w 2022 roku w dziesiątce rankingu ultrasów znalazły się dwie polskie grupy i to wcale Legia nie była sklasyfikowana wyżej. Szóste miejsce, czyli jedno wyżej zajął bowiem Lech Poznań. Tak jak i teraz wtedy też triumfowali Marokańczycy z Wydad Casablanka.