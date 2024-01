Kibice Liverpoolu zaśpiewali hymn dla Juergena Kloppa. Niemiec z trudem powstrzymywał się od płaczu. Nagranie robi furorę [WIDEO] Jacek Czaplewski

Liverpool rozegrał w niedzielę pierwszy mecz po wyznaniu Juergena Kloppa, że odejdzie z klubu. Hymn "You'll Never Walk Alone" odśpiewany przez kibiców zgromadzonych na Anfield miał szczególny wymiar. Niemiec walczył z sobą jak tylko mógł, by się nie rozkleić. Nagranie robi w sieci prawdziwą furorę.