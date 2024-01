Media: Robert Lewandowski rozkleił się podczas przemowy Xaviego. Trener tłumaczył, dlaczego chce odejść z FC Barcelony

FC Barcelona. Przemowa Xaviego, Lewandowski płakał

Xavi spotkał się z piłkarzami przed południem. Z relacji katalońskich dziennikarzy wynika, że Sergi Roberto w imieniu swoim i reszty kolegów miał przeprosić trenera za ostatnie wpadki. Gdy trener przemawiał, łzy pociekły natomiast dwóm liderom. Emocje wzięły w górę w przypadku Joao Cancelo i właśnie Roberta Lewandowskiego.

Madrycki AS twierdzi, że bliski płaczu był również sam Xavi. Po półgodzinnej przemowie 44-latek otrzymał burzę oklasków od drużyny, której podziękował za zaangażowanie. Jednocześnie zachęcał do dalszego wysiłku, póki Barcelona jest w grze o obronę mistrzostwa i Ligę Mistrzów. - Mocno wierzę, że możemy zadać cios i zaskoczyć tych, którzy myślą, że już nie żyjemy - powiedział Xavi (cytat za fcbarca.com).

Barcelona ma aż dziesięć punktów straty do Realu w tabeli ligi hiszpańskiej. Co więcej, główny pretendent do tytułu po wygraniu pierwszego bezpośredniego meczu rewanż rozegra u siebie - 21 kwietnia.