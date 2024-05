Roberto De Zerbi opuszcza Brighton po zakończeniu sezonu. Trener Jakuba Modera przejmie Bayern Monachium?

Brighton: Odchodzi Roberto De Zerbi. Dokąd?

Tony Bloom, prezes klubu, ogłosił, że umowa z trenerem została rozwiązana za obopólną zgodą. - Teraz obie strony mają wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do następnych wyzwań. Roberto zapewnił nam dwa niezapomniane sezony i z pewnością zostanie zapamiętany przez naszych fanów - zaznaczył.

De Zerbi przejął stery nad "Mewami" we wrześniu 2022 roku, prowadząc klub do pierwszego w jego historii awansu do rozgrywek europejskich. Brighton zakończyło swoją przygodę w Lidze Europy na etapie 1/8 finału.

- Jestem bardzo smutny, że opuszczam Brighton, ale jestem bardzo dumny z tego, co moi zawodnicy i pracownicy osiągnęli przy wsparciu wszystkich w klubie i naszych niesamowitych fanów w ciągu ostatnich dwóch historycznych sezonów - powiedział Roberto De Zerbi.