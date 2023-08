Kibice Pogoni Szczecin na meczu z ŁKS w Łodzi. Posłuchaj nowej przyśpiewki

Kibice na meczu ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin

Kibice Pogoni zajęli na ŁKS zdecydowaną większość miejsc w sektorze gości mogącym pomieścić 913 chętnych. Do przejechania było kilkaset kilometrów. Wszyscy dojechali na własną rękę.

To czwarty wyjazd Portowców w tym sezonie. Wcześniej kibicom ze Szczecina udało się wypełnić sektor gości w Grodzisku Wielkopolskim na meczu z Wartą Poznań (około 600 osób). Mimo zakazu fani pojechali też do Belfastu na spotkanie eliminacji Ligi Konferencji z miejscowym Linfield FC (około 100 osób).

Rekordowa pozostaje natomiast delegacja do Gandawy. Do Belgii na mecz z Gentem pojechało dokładnie 1008 osób z czego część stanowili zaprzyjaźnieni sympatycy holenderskiego Feyenoordu Rotterdam oraz drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg. To była kibicowska "Liga Mistrzów" - podsumował później Robert Rusinek ze Stowarzyszenia Kibiców PSP.