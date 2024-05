Kiedy mecze towarzyskie reprezentacji Polski przed Euro 2024? Gdzie oglądać? Sprawdź, z kim gramy

Mecze towarzyskie reprezentacji Polski przed Euro 2024: kiedy i gdzie obejrzeć?

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza lada dzień rozpocznie przygotowania pod zbliżające się Euro 2024. Selekcjoner w środę 29 maja wyśle powołania piłkarzom, którzy pojadą na niemieckie mistrzostwa Europy. Po nich od poniedziałku ruszy zgrupowanie reprezentacji Polski.

Podczas ostatnich przygotowań do turnieju rangi mistrzowskiej Biało-Czerwonych czekać będą dwa spraringi. Najpierw z Ukrainą (7.06), a potem tuż przed wylotem do Niemiec z Turcją (10.06). Sprzedaż biletów na dwa sparingi ruszyła odpowiednio 13 oraz 14 maja. Wejściówki mimo, iż to tylko sparingi rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Początek czerwca wraz ze świetną pogodą tylko będzie sprzyjać fanom do wybrania się na spotkania. Zwłaszcza rodzicom, którzy nie mieli pomysłu co swoim pociechom podarować na Dzień Dziecka. Do oficjalnej sprzedaży jak się dowiedzieliśmy od PZPN trafiło łącznie 56 tysięcy wejściówek na oba mecze towarzyskie dla polskich kibiców.