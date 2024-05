Powstał serial o Lukasie Podolskim na Canal+Sport. Piłkarz zdradził kulisy wyboru reprezentacji. "Zawsze miałem serce polskie"

- Czy reprezentacja Polski czy Niemiec? Zawsze miałem serce, to zawsze mówiłem, że mam polskie serce. Ale no nie było żadnego sygnału. Jakby był jakiś sygnał, nie wiem, tam młodzież u-17, u-18, u-19 to na pewno by się usiadło i pomyślało, co i jak. Mogła być Polska, może nie... Dopiero to pytanie przyszło jak zagrałem w Bundeslidze, Janas dzwonił. Pamiętam gdy byłem u babci to przyjechali z PZPN-u z koszulką. Kwiatki do babci i tak dalej. To było już za późno dla mnie. No bo jak grasz w Bundeslidze i grasz w reprezentacji Niemiec, no to... I grasz od u-15, całą młodzież w Niemczech to tego nie odpuścisz. Jak się nikt nie skontaktuje albo nikt się o ciebie nie martwi no to czemu masz mu teraz dać rękę i słuchaj... Teraz dopiero jak jestem taką małą gwiazdą, dopiero teraz dzwonisz, bo przespałeś? - mówił w pierwszym odcinku serialu "Ja, Kapitan" na Canal+Sport.