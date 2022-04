Komentator Marcin Feddek zawieszony. Na antenie mówił o "Gucci sruczi"

Informację o zawieszeniu komentatora podał portal Weszlo. I w sumie nie można się tym doniesieniom dziwić, bo Marcin Feddek popełniał na wizji rażące błędy. Opowiadał m.in. o zagranych przez Joao Felixa dwóch finałach Ligi Mistrzów, podczas gdy zawodnik nie był jeszcze zawodnikiem Atletico, gdy zespół Diego Simeone dochodził tak daleko w Europie.

"Niesamowite jest to, za co ja płacę" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Najlepiej zapamiętanym przez telewidzów momentem było, gdy przy wyrzucie piłki z autu do piłki dopadł Jack Grealish. Feddek nawiązał do podpisania przez piłkarza kontraktu reklamowego z marką Gucci. Do jego komentarza wkradła się anegdotka. "Mam znajomą, która zawsze mówi - No chodzą w tym Gucci, Gucci sruczi". Śmiechom nie było końca...

Wpadki komentatora Polsatu nie są nowością. Dwa lata temu zdarzyło mu się popełniać kilka poważnych błędów w trakcie meczu Fortuna Pucharu Polski. Wówczas kiepską postawę tłumaczono wypadkiem w drodze na mecz. W minioną środę tłumaczeń nie było żadnych. Feddek nie wystąpi w Polsacie do końca kwietnia.