Ujawniono kulisy grilla Lewandowskiego. "Znaczna część drużyny nie przyszła"

Lewandowski zwłaszcza po ostatnim przegranym meczu z Paris Saint-Germain (1:4) znowu znalazł się na ustach kibiców oraz ekspertów w tym świetle negatywnym. Zastanawiają się bowiem na Półwyspie Iberyjskim nad przyszłością kapitana reprezentacji Polski w Barcelonie, a w tle wychodzą kulisy słynnego już grilla u 35-letniego napastnika, którego zorganizował tuż po decyzji Xaviego Hernandeza. Hiszpan po jednym z przegranych meczów przyznał, że po sezonie podaje się do dymisji i kończy swoją misję trenerską w klubie ze stolicy Katalonii.

- Kiedy Xavi podał się do dymisji, Robert zorganizował w domu grilla, by scementować zespół w trudnym momencie. Zaproszona była cała drużyna, ale znaczna część nawet nie przyszła. To chyba wiele mówi - tłumaczył Guillem Balague w rozmowie z Sebastianem Parfjanowiczem.