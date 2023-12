"Kompromisowy" Ruch Chorzów w Ekstraklasie. Zamiast uciekać ze strefy spadkowej... goni "osiągnięcie" Piasta Gliwice

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów "goni" Piasta Gliwice

Co więcej, obiekt Ruchu nie spełnia warunków licencyjnych, więc musi grać na innych obiektach. Na początku był to Stadion Miejski w Gliwicach, a pod koniec października przeniósł się na Stadion Śląski w Chorzowie.

Runda jesienna bieżącego sezonu to prawdziwy poligon doświadczalny dla Ruchu, który po kilku latach wrócił na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Słaba postawa "Niebieskich" zobligowała zarząd do reakcji - Jarosława Skrobacza zastąpił na ławce Jan Woś.

W pogoni... za Piastem Gliwice

Łączny bilans Ruchu w tym sezonie to 1 zwycięstwo, 9 remisów i aż 8 porażek.Strata do będącej tuż nad kreską Cracovią (dzisiaj o 17:30 gra u siebie ze Stalą Mielec) i Korony Kielce (o godz. 20 ze Śląskiem) wynosi 5 "oczek". Niestety ostatnia forma może sugerować, że "Niebieskich" najbliższej jest do... Piasta Gliwice. Piłkarze Aleksandara Vukovicia zdobyli co prawda 18 punktów (13. miejsce w tabeli), ale 2/3 z nich to zasługa remisów. Co więcej, obie śląskie drużyny łączy jeszcze jedno - jeszcze nie wygrały na wyjeździe.