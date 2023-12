Miły gest kibiców Ruchu Chorzów. Wpuścili na swoje trybuny sympatyków Zagłębia Lubin

Mecz Ruch - Zagłębie. Kibice Miedziowych na Stadionie Śląskim

Za Ruchem czwarty domowy mecz w Kotle Czarownic. Choć obiekt jest nowoczesny to nadal nie udało się go w pełni przystosować do wymogów licencyjnych obowiązujących od lat na szczeblu centralnym. Wciąż nie wydzielono bowiem sektora gości - w tym przypadku rekordowego w PKO Ekstraklasie, bo liczącego 4300 miejsc. Koszty tych prac są ponoć astronomiczne. Według wyliczeń "Sportu" mają sięgać nawet 1 mln złotych.

Od zapowiedzi minęły prawie dwa miesiące, a sektora dla gości nadal brak. Kibice Ruchu wzięli więc sprawy w swoje ręce i w piątek przyjęli fanów Zagłębia na swoje sektory. Miedziowi zajęli miejsca naprzeciw trybuny dopingowej. W trakcie meczu podziękowali gospodarzom za wejście. Grupa była nieliczna, ale sam fakt został doceniony w środowisku. Tydzień temu podobnie zachowali się kibice Górnika Zabrze względem Pogoni Szczecin.