Konferencja reprezentacji Polski. Jakub Moder jest gotowy na przynajmniej 75 minut gry

Jakub Moder gotowy na przynajmniej 75 minut gry

Do reprezentacji Polski po 2-letniej przerwie wraca Jakub Moder. Pomocnik Brighton ostatni mecz w barwach narodowych zagrał w barażach do Mundialu przeciwko reprezentacji Szwecji na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niestety potem zerwał więzadła w kolanie i przez bardzo długi przechodził rehabilitację. Na początku roku 24-latek zaczął powoli wracać do gry w angielskim klubie, a teraz dostał szansę od Michała Probierza, by pomóc "Biało-Czerwonym" w barażach.

- dwa lata mnie nie było, więc na pewno super jest wrócić. Najważniejszy jest awans, więc mam nadzieję, że uda się pomóc awansować - powiedział 20-krotny reprezentant Polski.

W ostatniej kolejce ligowej przed przyjazdem na zgrupowanie reprezentacji Polski zawodnik zagrał w podstawowym składzie przeciwko Nottingham Forest. Polak został zmieniony dopiero w ostatnim kwadrasie gry.