Polska poradzi sobie bez problemów z Estonią? Ekspert nie ma wątpliwości

Reprezentacja Polski gra z Estonią. Jest się czego obawiać? Ekspert odpowiada

Nie da się ukryć, że sama obecność w barażach naszej reprezentacji to konsekwencja słabych eliminacji w wykonaniu najpierw podopiecznych Fernando Santosa, a potem Michała Probierza, który starał się ratować to co uciekło w starciach w Kiszyniowie z Mołdawią (2:3) oraz w Tiranie z Albanią (0:2).

Były trener m.in. Cracovii czy Jagielloni jednak nie okazał się cudotwórcą i będzie czekać nas bój w barażach o kolejną imprezę reprezentacyjną. Tam pierwszym rywalem będzie Estonia. Jakim jest przeciwnikiem? Zapytaliśmy człowieka, który zna tamtejszą piłkę niemal na wylot!

- Estończycy są słabsi od Polaków w każdym aspekcie, nie mają praktycznie żadnych atutów. Myślę, że to kadra obecnie słabsza niż Mołdawia, zbliżona poziomem do Wysp Owczych - ocenił Dawid Czemko w rozmowie z nami.