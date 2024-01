Konflikt na linii Krychowiak - Jacek Jaroszewski. Media wspominają o fałszowaniu umów i różnych nieprawidłowościach

Konflikt na linii Krychowiakowie - Jaroszyński

Pod koniec 2020 roku Grzegorz Krychowiak wraz z Jackiem Jaroszewskim i Pawłem Bamberem (fizjoterapeutą reprezentacji Polski) utworzyli spółkę o nazwie "Medklinika Inwestycje". Podział udziałów wyglądał następująco: 60 procent przypadło pomocnikowi kadry, 34 procent lekarzowi, a cała reszta Bamberowi.

Tarcia na linii Krychowiak - Jaroszewski zaczęły się, kiedy Jaroszewski 13 lutego 2023 roku miał odwołać Krzysztofa Krychowiaka (brat Grzegorza) z funkcji prezesa zarządu, co miało być niezgodne z prawem. Odwołać prezesa mógł tylko ten, który go powołał. W tym przypadku miał to być spółka GK4 Investments, która należy do braci Krychowiaków. Jak wspomina "Przegląd Sportowy", to wiązało ręce Jaroszewskiemu i Bamberowi. Na początku 2023 roku sąd nakazał usunięcie Krzysztofa Krychowiaka z zarządu.

"Medklinika" zmieniła nazwę na "Medklinika Inwestycje" i utworzyła spółkę-córkę "Medklinika". W pewnym momencie miało dojść do tajemniczej transakcji, która budziła bardzo wiele wątpliwości. - Nowy zarząd dokonał sprzedaży 100% udziałów w spółce "Medklinika" panu Tadeuszowi Fajferowi. Kwota transakcji wyniosła... 5 tys. zł, choć my wartość tej spółki szacujemy na kilka milionów zł - tłumaczył publicznie mec. Witkowski. Tadeusz Fajfer, czyli wieloletni przyjaciel... Jacka Jaroszewskiego chwile po przejęciu udziałów odsprzedał je lekarzowi i fizjoterapeucie. Wszystko zatoczyło koło a Krychowiak został największym poszkodowanym?