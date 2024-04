Michał Probierz w reprezentacji Polski poprawił relacje między piłkarzami. Kamil Grosicki szczerze o komunikacji w zespole

Jeden z piłkarzy, który stanowili o sile reprezentacji Polski przez lata, czyli Kamil Grosicki w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty odniósł się do atmosfery i stylu komunikacji Michała Probierza w drużynie narodowej. Skrzydłowy dostrzegł poprawę pod tym aspektem względem byłego selekcjonera reprezentacji Fernando Santosa - i podobnie jak Robert Lewandowski - przyznał, że u Probierza da się wyczuć pewnego rodzaju iskrę i pozytywną energię, której brakowało u 68-letniego szkoleniowca.

- Po pierwsze komunikacja pomiędzy piłkarzami a sztabem jest o wiele lepsza. Każdy z zawodników może potwierdzić, że to kluczowa sprawa poza boiskiem. Do tego trener Probierz ma w sobie to coś, taką "iskrę", pozytywną energię, którą zaraża innych zawodników. My jesteśmy gotowi pójść za trenerem w ogień, a trener potrafi stanąć za nami murem. Selekcjoner zaczął od zbudowania relacji z drużyną. Zadbał o to, by każdy zawodnik czuł się dla reprezentacji ważny i by miał świadomość, że dostanie swoją szansę, gdy będzie mocno pracował - tłumaczył dziennikarzowi Mateuszowi Skwierwskiemu dla WP Sportowe Fakty.