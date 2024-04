Koniec marzeń Legii Warszawa o mistrzostwie. O podium też będzie ciężko. Remis ze Śląskiem Wrocław

Legia - Śląsk wynik meczu 0:0. Mierny hit Ekstraklasy

Kibice Legii zaapelowali z oprawy do piłkarzy, by walczyli do końca. Prośba nie znalazła pokrycia w wyniku. Mimo wielu strzałów na bramkę piłka ani razu nie wpadła do siatki.

Większość uderzeń legionistów była czytelna. Przed przerwą strzelił tak choćby Marc Gual. To on po przerwie miał najlepszą sytuację na gola. Po jego próbie futbolówka obiła jednak poprzeczkę.

Kibice na meczu ŁKS - Lech. Oprawy i zadymienie stadionu

Szanse po stronie Legii mieli jeszcze Rafał Augustyniak, Maciej Rosołek czy Juergen Elitim. Śląsk natomiast wyglądał tak jakby remis go zadowalał. W drugiej połowie Erik Exposito tylko raz zagroził. W ostatniej doliczonej minucie strachu Legii napędził natomiast Mateusz Żukowski.