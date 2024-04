Kibice na meczach 30. kolejki Ekstraklasy: Lech złamał barierę

Lech głównie dzięki cyklicznej akcji #KibicujzKlasą (skierowanej do najmłodszych kibiców) przekroczył magiczną liczbę 40 tys. widzów, ustanawiając swój nowy rekord sezonu. Oprawy nie było. Zaraz po zakończeniu meczu przyjaźni piłkarze poznali gniew trybun. - Co wy robicie - skandowano z Kotła przy akompaniamencie gwizdów. Fani głośno domagali się wytłumaczeń od Mariusza Rumaka, ale trener jak przyznał od razu udał się do szatni.

Dzień wcześniej czyli w sobotę z siedmiominutowym poślizgiem rozpoczął się mecz w Zabrzu. Ultrasi Górnika rzucili bowiem na murawę tysiące serpentyn. Potem było też efektowne flagowisko.

Najwyższe frekwencje w Ekstraklasie - aktualny ranking

Dwie oprawy zaprezentowali fani Jagiellonii Białystok. - Wszystko co w życiu dobre, zaczyna się od marzenia - przypomnieli na transparencie pod sektorówką "Jaga" oświetloną racami. Na Podlasie dotarło nieco ponad dwustu fanów Pogoni Szczecin. Bilety sprezentowało im stowarzyszenie.