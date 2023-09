Konrad Michalak został nowym piłkarzem drugoligowego Ohod Club. Polak zamienił Turcję na Arabię Saudyjską

Kolejny Polak w Arabii Saudyjskiej!

Konrad Michalak przeszedł do drugoligowego Ohod Club, które aspiruje do gry w Saudi Pro League, czyli najwyższej klasy rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. W nocy z wtorku na środę czasu polskiego arabski drugoligowiec ogłosił pozyskanie polskiego pomocnika do swojego zespołu. 25-latek będzie występował w Arabii Saudyjskiej przez trzy najbliższe lata.