Korona Kielce remisuje u siebie z Wartą Poznań 1:1. Gol w jubileuszowym meczu Mateusza Kupczaka nie wystarczył do zwycięstwa

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Warta Poznań 1:1

Początkowo spotkanie miało odbyć się piętnaście minut później względem pierwotnej godziny, później wydłużono czas oczekiwania do trzydziestu, aż w końcu o 18:45 oświetlenie na stadionie magicznie wróciło. Awaria naprawiona, mogliśmy delektować się "niesamowitym" widowiskiem.

PKO Ekstraklasa. Iście pechowy dzień. Dziś rano napłynęły do nas koszmarne wieści z Holandii, a pierwszy mecz 11. kolejki Ekstraklasy między Korony a Wartą zostanie opóźniony co najmniej o…

Długo nam nie kazali piłkarze czekać na pierwsze trafienie po zmianie stron. Fatalny błąd w 50. minucie zaliczył Nono, który stracił piłkę na własnej połowie, centralnie przed bramką strzeżoną przez Xaviera Dziekońskiego. Do futbolówki przytomnie doszedł Mateusz Kupczak i wbił ją z zimną krwią do siatki, młody golkiper Korony bez szans. Dla 31-letniego trzelca bramki był to 200-setny mecz na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej.

W samej końcówce Korona Kielce jednak doprowadziła do wyrównania za sprawą Martina Remackle, który najprzytomniej zachował się w polu karnym i dopadł do odbitej piłki przez bramkarza po stałym fragmencie gry i wbił piłkę do bramki.