Korona Kielce - Widzew Łódź ONLINE. "Widzewiacy" znowu zwycięscy? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [22.09.2023]

Z kolei po drugiej stronie bieguna jest Korona Kielce. Gospodarze piątkowego meczu z Widzewem aktualnie zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli gromadząc na swoim koncie zaledwie pięć "oczek". Na siedem meczów rozegranych podopieczni Kamila Kuzery zdołali wygrać tylko raz z Zagłębiem Lubin 2:0. Poza tym zanotowali dwa remisy przeciwko Śląskowi Wrocław (1:1) oraz Cracovii (0:0), a czterokrotnie musieli uznawać wyższość swoich przeciwników.

- Po trzech porażkach wspierało nas 10 tysięcy kibiców i to jest niesamowite. Wsparcie, które jest z nami potrafi dodać wiatru w żagle. Dziękuję za to, bo jest to trudny moment. Co do meczu, ciężko zapracowaliśmy sobie na taki komfort gry. Mieliśmy sytuacje, żeby jeszcze coś dołożyć. Trzeba jednak pamiętać o tym, że po trzech porażkach z rzędu nie jest łatwo o pewność siebie, a my dziś ją mieliśmy. Zespół grał odpowiedzialnie i dobrze reagował. Mecz był pod naszą kontrolą. To dla nas bardzo ważne zwycięstwo