Korona Kielce zażartowała z Legii Warszawa po wyrzuceniu jej z Fortuna Pucharu Polski. "Czy mamy jeszcze jakąś Legię do ogrania?" Jacek Czaplewski

Przestraszona Legia na myśl o Koronie Korona Kielce/portal X

Korona Kielce nie przepuściła okazji do ponabijania się z Legii Warszawa po wyeliminowaniu jej z Fortuna Pucharu Polski. Zobacz, co klub z świętokrzyskiego zamieścił w mediach społecznościowych zaraz po wygranej w dogrywce (2:1) oznaczającej awans do ćwierćfinału krajowych rozgrywek.