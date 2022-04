Kosta Runjaic o pracy sędziego: Dla mnie to absolutnie niezrozumiałe!

W końcówce meczu Pogoń Szczecin - Wisła Płock doszło do sporej kontrowersji. Przy wyniku 1:2 liderujący w tabeli gospodarze nie dostali rzutu karnego, choć rywal zagarnął piłkę ręką. - Moim zdaniem była tam jedna sytuacja, gdzie powinien być dla nas rzut karny, ale to tylko moje osobiste spostrzeżenie, nie chcę absolutnie krytykować sędziów. Z moich informacji wynika, że sędzia główny otrzymał z wozu VAR informację, aby obejrzeć tę sytuację, ale tego nie zrobił. Jeśli tak rzeczywiście było, to jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe. W ostatnim czasie były takie sytuacje sędziowskie, które mi się nie do końca podobały - stwierdził Runjaic.

W internecie dyskusja rozgrzała się do czerwoności. Pojawiły się też opinie, że wcześniej karnego powinna dostać Wisła, bo ręką we własnej szesnastce zagrał też Damian Dąbrowski, kapitan Pogoni.