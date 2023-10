Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa o wydarzeniach w Alkmaar: Moi zawodnicy znowu mają świeże głowy

- Przerwę reprezentacyjną wykorzystaliśmy z jednej strony na analizę naszych ostatnich, przegranych meczów, ale też na przepracowanie wszystkiego tego, co działo się w Alkmaar. Myślę, że moi zawodnicy znowu mają świeże głowy. Porażki bolą, ale nie ma powodów do paniki. Chcemy kontynuować naszą dobrą i gruntowną pracę. W trzech ostatnich meczach zanotowaliśmy dobre statystyki. Oddawaliśmy wiele strzałów, dużo biegaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce. Zabrakło tylko szczęścia w tej najważniejszej rubryce. W sobotę będziemy chcieli to zmienić i wrócić na właściwą drogę. Cieszymy się, że zagramy z liderem. Legia ponownie zapełnia stadion. Wcześniej, we Wrocławiu, taka sytuacja była rzadkością. Wiemy, że będzie nas wspierać ogromna liczba kibiców z Warszawy. W sobotę chcemy dać im wiele powodów do radości. W naszym "Tour de Legia" czeka nas teraz etap królewski - kluczowe spotkania w Ekstraklasie, w Lidze Konferencji Europy UEFA, a także początek rywalizacji w Pucharze Polski. Każdy mecz będzie nam pokazywał, w która stronę zmierzamy.