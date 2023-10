Dariusz Mioduski tłumaczy, co stało się w Holandii: Czuć było antypolskie nastawienie. Ludzi wyprowadzano z restauracji

- To nie był incydent, ale coś, co narastało. Przyjechałem do Alkmaar po południu. Od razu usłyszałem raporty od naszych ludzi w mieści, że cały czas coś się dzieje, że są szykanowani. Nastawienie lokalnego rządu było fatalne! Pani burmistrz mówiła, że nie życzy sobie Polaków w mieście. Ludzi wyprowadzano z restauracji. Tę atmosferę nakręcano od kilku dni. Dla mnie to, co się stało jest skandalem. Od wielu lat jeżdżę na mecze od Kazachstanu po Portugalii. Widziałem parę sytuacji. Widziałem jak atakowano nasz autobus przez kibiców rywali. Nigdy jednak nie widziałem, żeby nasza drużyna, członkowie sztabu, ludzie zarządu byli atakowani przez ochronę i policję! Nie odpuścimy tego. Zrobimy wszystko, żeby to wyjaśnić, wyprostować i zmienić narrację w Holandii, że w jakiś sposób to my stanowiliśmy przyczynę. Ja tam byłem, widziałem. To nie jest prawda! Holendrzy tworzą historię, ale to historia nieprawdziwa.