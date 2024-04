Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa przed hitowym meczem z Jagiellonią Białystok: Możemy namieszać w walce o mistrzostwo

Kosta Runjaić o Jagiellonii Białystok: Gra ciekawą piłkę

Legia w rundzie jesiennej straciła z Jagiellonią dwie bramki i przegrała w Białymstoku 0:2. Trener Runjaić wrócił wspomnieniami do tamtego wydarzenia. Wskazał przyczyny porażki : - Popełniliśmy dwa proste błędy, które przeciwnik wykorzystał. W drugiej połowie graliśmy praktycznie do jednej bramki, ale nie byliśmy w stanie zdobyć żadnej bramki. Teraz gramy na siebie i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony.

Trener Legii nie chciał mówić o swojej przyszłości ani o kontrakcie Josue. Wszyscy w drużynie skupiają całą uwagę na meczu. - Złapaliśmy kontakt z czołówką. Możemy namieszać w walce o mistrzostwo i chcemy to zrobić. Cieszę się już na myśl o niedzielnym spotkaniu i atmosferze, którą stworzą nasi kibice.

Nie zagrają w meczu Legia - Jagiellonia

- Kontuzje Wszołka i Kramera ograniczyły nam możliwości jeśli chodzi o wytypowanie podstawowej jedenastki. Przed nami jeszcze jeden trening. Po nim dokonamy personalnych wyborów do pierwszego składu - zaznaczył Runjaić. - Burch w meczu rezerw doznał kontuzji. Przez 2-3 tygodnie nie będzie dla nas dostępny.

Transmisja meczu Legia - Jagiellonia

Niedzielny hit będzie szczególny dla Marka Guala. Hiszpan w barwach Jagiellonii został królem strzelców PKO Ekstraklasy w zeszłym sezonie. Jesienią wystąpił od początku do samego końca, jednak nic nie wskórał. Jak będzie tym razem?

- Marc Gual jest w dobrej dyspozycji. Wszedł w rytm meczowy i jestem przekonany, że w niedzielę da z siebie wszystko. Będzie chciał dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu drużyny. Czy będzie celebrował potencjalnego gola? To już zostawiam państwu do domysłu - stwierdził Runjaić.

Transmisja meczu Legia - Jagiellonia w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K.

Źródło: własne/materiały prasowe (legia.com)