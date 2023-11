Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa przed meczem ze Zrinjskim Mostarem w Lidze Konferencji: Przeciwnik jest nieprzyjemny

Trener Legii Warszawa z szacunkiem do przeciwnika. "Będzie to na pewno ciężki mecz"

- Wiemy, że przeciwnik jest nieprzyjemny. W meczu z Aston Villą stracili bramkę dopiero w ostatnich minutach, długo utrzymywali bezbramkowy remis. Będzie to na pewno ciężki mecz . Potrzebujemy dużo cierpliwości, by pokazać się z dobrej strony i wygrać. Są groźni w fazach przejściowych i przy stałych fragmentach gry, musimy zneutralizować te i inne dobre strony Zrinjskiego

Dzień przed czwartkowym meczem Ligi Konferencji przy Łazienkowskiej, kiedy Legia podejmie Zrinjski Mostar trener Kosta Runjaić opowiedział dziennikarzom zebranym na klasycznej przedmeczowej konferencji swoje spostrzeżenia na temat najbliższego rywala. Dodał, że ma świadomość, iż bośniacka ekipa jest bardzo dobrze poukładana w defensywie, co pokazała w ostatnim meczu z Aston Villą , kiedy długo utrzymywała rezultat bezbramkowy.

- mówił niemiecki szkoleniowiec, cytowany przez portal legionisci.com.

Zapowiedział jednocześnie, że jego drużyna ma jasno określony cel - jak najszybciej zdobyć pierwszą bramkę, która ustawi mecz pod dyktando jego podopiecznych.

- Naszym celem jest zdobyć pierwszą bramkę jak najszybciej, przy ładnej, podaniowej akcji. Sytuacja jest specyficzna, bo każdy przeciwnik jest jeszcze w stanie wyjść z tej grupy. Musimy być uważni w tej sytuacji

- dodał.

Na konferencji obok trenera zameldował się także słoweński napastnik "Legionistów" - Blaz Kramer. Piłkarz odniósł się do swojej ostatniej formy strzeleckiej. Przyznał, że niezmiernie go cieszy fakt, iż jego gole mogą pomóc w znaczącym stopniu drużynie - to jest dla niego najważniejsze.