Krzysztof Piątek zdobył dwie bramki dla tureckiego Basaksehiru przeciwko Ankaragucu. Przełamanie polskiego napastnika?

Krzysztof Piątek znowu strzela. Przełamał się na dobre?

Piątek dwukrotnie ratował gospodarzy w pierwszej połowie z opresji. Pierwszy raz w 14. minucie , kiedy świetnie odnalazł się w polu karnym i z półobrotu świetnie zmieścił piłkę z ostrego kąta. Jak słusznie zauważył dziennikarz goal.pl Przemysław Langier na portalu X (dawniej Twitter) trafienie Piątka z tego meczu mogło przypominać bramkę, którą strzelił w debiucie we włoskim Milanie przeciwko Napoli.

Cudowne wieści napłynęły do nas z tureckiej ziemi. Krzysztof Piątek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wciąż pokazuje, że nie zatracił smykałki do strzelania bramek. Polski napastnik popisał się dubletem w trwającej w Turcji 11. kolejce. Jego Basaksehir podejmował Ankaragucu .

W tym przypadku również na ratunek przybył polski napastnik. Piątek świetnie odnalazł się w polu karnym i po lekkim zamieszaniu dobił piłkę do niemalże pustej bramki. Gospodarze w 27. minucie wrócili ponownie do gry i tym razem nie pozwolili rywalom na szybką odpowiedź. Do przerwy bowiem udało im się utrzymać wynik remisowy na tablicy.