KSW 90. Arkadiusz Wrzosek, kibic Legii Warszawa rozniósł Ivana Vitasovicia w walce wieczoru. Żyleta dała doping na Torwarze

KSW 90. Arkadiusz Wrzosek - Ivan Vitasović

Walka trwała niespełna minutę. Po 55 sekundach sędzia przerwał pojedynek, kiedy Wrzosek zasypał ciosami leżącego i przede wszystkim bezradnego Vitasovicia, który tylko się zasłaniał, by nie oberwać mocniej. Kibic Legii po nokaucie wybiegł z oktagonu, by świętować razem ze znajomymi.

Do tej pory Wrzosek wygrał w KSW dwa razy przez techniczny nokaut (Tomasz Sarara, Ivan Vitasović), raz przez poddanie (Bogdan Stoica) i raz dzięki jednogłośnej decyzji sędziów (Tomas Mozny). Póki co jest poza dziesiątką rankingu cenionej federacji. W kategorii ciężkiej od dawna nie ma sobie równych Phil de Fries. Anglik zwyciężył dotąd dziesięć razy - ostatni raz w lipcu w Gdyni z Szymonem Bajorem przez duszenie zza pleców.

Co przed Wrzoskiem? Odpoczynek i powrót na kibicowski szlak. Najpewniej 9 lutego wybierze się na Stadion Śląski do Chorzowa, by tak jak pozostałych 4299 kibiców Legii wesprzeć drużynę w pierwszym wiosennym meczu PKO Ekstraklasy z Ruchem Chorzów. To będzie rekordowy wyjazd sezonu.