Kto może zastąpić Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski? Zagłosuj na swojego faworyta [SONDA]

Głównych kandydatów jest w zasadzie dwóch. Marek Papszun i Maciej Skorża. Były trener już od dawna zaznaczał, że jest gotowy, aby objąć kadrę narodową. Obecnie jest ekspertem w Canal+ Sport. W studiu TVP Sport po meczu z Albanią szkoleniowiec został wprost zapytany o pracę w reprezentacji i ewentualny telefon od Cezarego Kuleszy.

- Wyłączyłem telefon - wymigał się z uśmiechem Papszun, po czym dodał: - Trudno powiedzieć. Dyskusja o trenerze będzie. To są zawsze trudne decyzje. Trener Santos pracuje krótko i to jest pole do zastanowienia dla związku. Ciągle zmiany nie są dobre, brakuje nam stabilizacji - zaznaczył były trener Rakowa.