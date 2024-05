Skrót meczu GKS Katowice - Wisła Kraków 5:2. "Biała Gwiazda" dostała lanie i jest poza strefą barażową

- Jak mówiłem na poprzedniej konferencji, gdy nie grasz w jedenastu, w tak ważnych meczach i z tak trudnym rywalem, to jest jeszcze trudniej. I dziś wydarzyło się to ponownie. Graliśmy z bardzo, bardzo dobrym rywalem, który to wykorzystywał, który grał bardzo dobrze i nie osiągnęliśmy tego, czego chcieliśmy. Pomimo tego muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mojej szatni, z tego co zrobili i pomimo tych niedogodności, które mieliśmy. Cały czas szli do przodu. Jest to trudny moment dla nas, trudny moment dla Wisły, ale jak zawsze będziemy szli do przodu, nie poddawali się - Albert Rude, trener Wisły. (PAP, oprac. własne)