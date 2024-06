Lamine Yamal zabrał rekord Euro Polakowi! Hiszpan z Barcelony został najmłodszym uczestnikiem mistrzostw w historii. Asysta z Chorwacją

Mecz Hiszpania - Chorwacja: Yamal najmłodszy na Euro w historii

Kacper Kozłowski był wielką nadzieją reprezentacji Polski. W 2021 roku ówczesny selekcjoner Paulo Sousa zabrał go na Euro i dał zagrać w grupie przeciw Hiszpanii i Szwecji. Ofensywny pomocnik ustanowił wtedy rekord mistrzostw Europy. Zadebiutował w turnieju mają 17 lat i 276 dni.

Dziś o Kozłowskim nikt nie pamięta. Choć po Euro odszedł z Pogoni Szczecin do angielskiego Brighton za 10 mln euro to jego kariera nie nabrała rozpędu. Przeciwnie - wręcz wyhamowała. Dziś jest po wypożyczeniu do holenderskiego Vitesse. Jego zespół spadł z Eredivisie.

A Lamine Yamal tworzy historię Barcelony i Hiszpanii. Na Euro zadebiutował mają 16 lat i 338 dni. Tuż przed przerwą grupowego meczu z Chorwacją zaliczył asystę, kiedy dośrodkował piłkę do Daniego Carvajala.