Lawrence Ennali budzi zainteresowanie zagranicznych klubów. Górnik Zabrze może stracić swojego czołowego piłkarza

Złe dobrego początku - Lawrence Ennali w Górniku Zabrze

Pierwszą część sezonu 22-latek nie miał zbyt udaną. Grał sporadycznie w pierwszym zespole Górnika, a we wrześniu nawet wystąpił w trzecioligowych rezerwach. Pierwszy przebłysk niemiecki piłkarz miał w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski, kiedy w rywalizacji z pierwszoligowym GKS-em Katowice dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jednak po raz pierwszy szansę w wyjściowym składzie od Jana Urbana dostał dopiero pod koniec listopada zeszłego roku i od razu odwdzięczył się asystą. W dwóch kolejnych spotkaniach z Pogonią Szczecin i Radomiakiem Radom zanotował po bramce i od tej pory stał się absolutnie kluczowym graczem zabrzan.

Lawrence Ennali przykuł uwagę zachodnich klubów

Według informacji Piotra Koźmińskiego z WP Sportowe Fakty graczowi przyglądają się przedstawiciele klubów pierwszej i drugiej Bundesligi. Jest też zainteresowanie płynące z Francji. Zdaniem dziennikarza, na każdym z ostatnich meczów Górnika Zabrze pojawiają się wysłannicy obserwujący młodego zawodnika i wielce prawdopodobne jest, że latem dojdzie do transferu.

Górnik Zabrze na 6 kolejek przed końcem sezonu zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Do ligowego podium traci zaledwie 3 punkty, a do liderującej Jagiellonii Białystok 7 "oczek". Patrząc, jak wygląda walka o tytuł mistrza Polski, wciąż jest prawdopodobne, że włączy się do niej także klub z Zabrza.